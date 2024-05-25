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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح |فيديو

نتنياهو
نتنياهو

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لاعتبارات سياسية وعسكرية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية تقصف مدينة رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مستمرة وبالتالي هناك تحديثات مستمرة على الأرض.

وأضاف "جبر"، أن الطائرات الحربية الاسرائيلية قثفت قبل قليل مدينة رفح وسمع دوي هذه الانفجارات من المحافظات الجنوبية من خان يونس ورفح الفلسطينية.

ونوه، أن الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية، استهدفت شقة سكنية في محيط حي السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية، وأنباء عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، حيث تم نقلهم لمستشفى الكويت التخصصي.

كما تشارك المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، فيما شهدت المناطق الغربية قبل قليل فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مباشر باتجاه مدينة رفح من الناحية الساحلية والمنطقة الغربية.

وأضاف، أن العدوان الإسرائيلي لا زال متصاعدًا على القطاع ويقوم بتدمير كافة النواحي من البر ومن البحر والجو، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.

 

 

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