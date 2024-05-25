مسؤولون إسرائيليون: إنهاء الحرب في غزة خط أحمر لـ نتنياهو

أشار مسؤولون سياسيون كبار في إسرائيل إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة.

وقال المسؤولون بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "لا توجد فرصة لموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقف الحرب في قطاع غزة كشرط لصفقة تبادل الأسرى".

وبحسب أحد المصادر فإن "وقف الحرب في غزة خط أحمر".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، من أجل صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة، سوف تستأنف الأسبوع المقبل.

ووفقا للقناة 12 العبرية فقد عاد رئيس الموساد دافيد برنياع اليوم السبت من اجتماع ثلاثي عقده مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر لشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، وفي نهاية الاجتماع تقرر استئناف المفاوضات قريبا بناء على مقترحات جديدة من الطرفين.

وبحسب القناة فإن هذا اللقاء الثلاثي بين رئيس الموساد ومدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر، ناقش الثلاثة بناء البنية التحتية لاستئناف المفاوضات.

وقالت القناة إن المحادثات التي سيتم افتتاحها بقيادة الوسطاء - مصر وقطر، بمشاركة نشطة من الولايات المتحدة الأمريكية.