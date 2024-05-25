بحضور رئيس الكاف | وزير الرياضة يسلّم كأس أفريقيا للاعبي الأهلي ..صور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من استاد القاهرة الدولي؛ المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، و تتويج النادي الأهلي بالأميرة السمراء رقم 12 في تاريخه علي حساب نادي الترجي الرياضي التونسي الشقيق.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة إلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة والجماهير بفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر فى تاريخه ليسطر بذلك إنجازا تاريخيا يضاف للسجل الذهبي للرياضة المصرية فضلا عن تعزيز الريادة المصرية علي صعيد الكرة الأفريقية، والتي سبق الأهلي فيها الزمالك وفوزه بالكونفدرالية.

وقام الوزير بتسليم كأس البطولة والميداليات إلي لاعبي النادي الأهلي، بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الدكتور باتريس موتسيبي، الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ولفيف من المسئولين والشخصيات العامة والرياضية.



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية وفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأسباب الحقيقية والرئيسية وراء تقدم منظومة الرياضة المصرية علي كافة الأصعدة والمجالات سواء من استضافة البطولات والأحداث الدولية والقارية أو الإنجازات الكبيرة علي مستوي الألعاب الفردية والجماعية ومنها كرة القدم في الآونة الأخيرة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد حرص على الحضور منذ الساعات الأولى من اليوم، حيث تفقد الاستعدادات التنظيمية والأمنية، والتأكد من سير الأمور بشكل منتظم، والتأكد من كافة التجهيزات داخل الاستاد.



أكد الدكتور أشرف صبحي أن تتويج النادي الأهلي ممثل الدولة المصرية، يؤكد على ريادتها في مجال كرة القدم على مستوى القارة الأفريقية، مشيراً حرص الوزارة على دعم جميع الأندية المصرية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والقاري والدولي.



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