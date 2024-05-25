الأوقاف تعلن عناوين موضوعات خطب جمعة شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة الأوقاف، جدول خطب شهر يونيو 2024، والذي يتضمن عناوين أربع خطب ستتم خلال هذا الشهر.

خطب شهر يونيو

وأوضحت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة الأولى من شهر يونيو ستكون عن موضوع "أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة".

كما تكون خطبة الجمعة الثانية عن موضوع: حرمة الدماء والأموال والأعراض في ضوء خطبة حجة الوداع.

أما خطبة الجمعة الثالثة من شهر يونيو، ستكون عن موضوع (البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم).

أما خطبة الجمعة الرابعة من شهر يونيو، عن موضوع (ركائز قوة الأوطان بين التأصيل والتطبيق).

قوافل دعوية كبرى

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة الموافقة (31/ 5/ 2024م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.