وزير الرياضة: وجود الجماهير بالاستاد يحقق إيجابيات اقتصادية كبيرة

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر لجماهير ناديي الزمالك والأهلى عقب التزامهم وظهورهم بشكل حضاري بنهائى الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا.
وقال أشرف صبحى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة "الأولى"، إن الجماهير هى البطل الحقيقى ووجودهم فى الاستاد مكتسب يجب الحفاظ عليه.
حاجة تفرح
وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلا: "وجود الجماهير بهذا الشكل فى المبارتين حاجه تفرح ومنحت روح للجميع".
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن وجود الجماهير بالاستاد يعنى إيجابيات اقتصادية كبيرة منها ارتفاع القيمة السوقية للاعبين والأندية والمنتخب المصرى".