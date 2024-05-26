البنك الزراعي: لدينا 1200 فرع وندعم 45 مليون فلاح

قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك ينفذ خطة شاملة لتقديم خدمات متنوعة وجديدة لعملائه، موضحا أن البنك منتشر بأكثر من 1200 فرع على مستوي الجمهورية لدعم الفلاح المصري.

وأضاف خلال تواجده ببرنامج بينزنس المذاع علي فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية شيماء موسى، أنه تم تطوير العنصر البشري من خلال تدريب الموظفين علي الائتمان المصرفي ودراسة الشركات لتقديم الخدمات للعملاء.



ونوه بأنه تم تجديد العديد من المباني وتم إعادة هيكلة الفروع، مضيفا: "تطورنا المنتجات التي نقدمها للمواطنين لنكون قادرين علي دعم 45 مليون فلاح مصري".

