انسي التسوس والأمراض.. نصائح للعناية بصحة الأسنان

العناية بصحة الأسنان تتضمن إزالة الرواسب الجيرية وهي تقنية علاجية للوقاية من بعض الأمراض التي قد تصيب الفم ويتم فيها إزالة البلاك والجير المتراكم علي الأسنان، بينما تبيض الأسنان من التقنيات التجميلية تعمل علي تحسين لون الأسنان لتحصل علي ابتسامة براقة.

وأوضحت أخصائي طب الفم وتجميل الأسنان، أنه من الصعب التنبؤ بنتيجة ودرجة تبيض الأسنان، كما انه سواء قمت بتنضيف الجير من علي الاسنان او بتبيض الاسنان يجب العنايه والاهتمام بنظافه الاسنان اليوميه وبشكل دوري بإستحدام الفرشاه والمعجون وخيط الاسنان لازاله بقايا الطعام من بين الأسنان.

وأضافت أنه يجب ان يتم مرتان في اليوم علي الاقل واستخدام مضمضه خاليه من ماده الكلوروهكسيدين يوميا للحفاظ علي رائحه عطره للفم مع المتابعه الدوريه عند طبيب الاسنان كل سته اشهر



تبيض الاسنان يعمل علي تغيير لون الاسنان وجعلها افتح عن طريق وضع مواد تبيض وتقتيات تبيض مختلفه والتي يتم تحديدها عن طريق الطييب المعالج



ومن المهم تبيض الاسنان داخل العياده ولا يجب اللجوء لتبيض الاسنان في المنزل دون استشاره الطبيب حيث ان الماده المبيضه المستخدمه قد تسبب مشاكل في الاسنان في حاله الاستخدام الخاطئ لها لهذا لايجب استخدام تقنيات تبيض الاسنان في المنزل الا تحت اشراف طبي .

هل الليمون آمن لتبيض الاسنان ؟

تفريش الاسنان بواسطه الليمون يؤدي الي التهاب اللثه وتآكل طبقه المينا وهي أول طبقه علي سطح الاسنان والمسؤوله عن حمايتها من التحسس وافضل طريقه لتبيض الاسنان والقضاء علي الجير تتمثل في الذهاب للطبيب المختص وان المده الطبيعيه لتبيض الاسنان من آن لآخر تكون مره كل ٦ أشهر



ونصحت بعدم الانسياق وراء تلك الوصفات التي تسبب ضررا للثه والاسنان مثل الليمون وبيكربونات الصوديوم والخل وخل التفاح وشددت علي ضروره العنايه بالاسنان وتفريشها بعد كل وجبه وخاصه قبل النوم حتي لا تتراكم البكتيريا وتكون الجير علي سطح الاسنان .