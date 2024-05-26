مصرع 7 رضّع في حريق بمركز لرعاية الأطفال بنيودلهي| فيديو

لقي 7 رضع مصرعهم مساء السبت إثر نشوب حريق في مركز لرعاية الأطفال في العاصمة الهندية نيودلهي.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”قال أتول جارغ، ضابط الإطفاء، إن رجال الإنقاذ نقلوا 12 طفلا حديث الولادة من المركز الواقع في منطقة فيفيك فيهار شرق دلهي، إلى مستشفى قريب، لكن 5 منهم ماتوا بسبب استنشاق الدخان.

وأشار سوريش كومار، رجل إطفاء آخر، إلى أنه تم إخماد الحريق في الطابق الأول من المركز خلال نحو ساعة.

وفي وقت سابق من السبت، لقي 27 شخصا على الأقل حتفهم في حريق كبير اندلع في مدينة ملاهي مزدحمة بمدينة راجكوت في ولاية غوجارات غربي الهند.

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