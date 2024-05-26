الجماعات الاستيطانية تقتحم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحمت الجماعات الاستيطانية المسجد الأقصى مجددا اليوم الأحد بحماية من شرطة الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



يأتي ذلك فيما يعمل المستوطنون على قدم وساق في إعداد وتجهيز مكان الاحتفال بما يسمى "عيد الشعلة" اليهودي بمحاذاة الشارع الرئيسي من أرض حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وجهز العاملون الأعمدة الحديدية والمنصة والمدرجات على أرض تبلغ مساحتها نحو 8 دونمات بالحي، وسقفوها بالشوادر البلاستيكية، وعلقوا عشرات الإعلانات الخاصة "بعيد الشعلة" اليهودي وأعلام كيان الاحتلال وغيرها.

فيما أعلنت شرطة الاحتلال أن منطقة الشيخ جراح مغلقة ليومين اعتبارًا من مساء امس السبت حتى ظهر الاثنين المقبل، وذلك بعد أن وقع ما يسمى قائد الجبهة الداخلية أمرًا باغلاق منطقة الجرمق " ميرون " في صفد، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، والتي عادة ما كانت الاحتفالات بهذا العيد تجرى فيها.

ومن المتوقع أن تشهد مدينة القدس خاصة حيي الشيخ جراح وواد الجوز اجراءات إسرائيلية مشددة، حيث ستنشر الشرطة المئات من أفرادها، وستنصب الحواجز في ظل التوقعات بوصول عشرات آلاف المتدينين اليهود إلى ما يسمى " قبر الصديق شمعون".