بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر وإعلان النتائج بعد أسبوعين

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأحد أعمال تصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج بعد نحو أسبوعين عقب الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة الدقيقة والعرض على المحافظ لاعتمادها.

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على أهمية مراعاة الدقة والانضباط في عملية التصحيح، لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على مصلحة الطلاب.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بكل جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير.

كما شدد على عدم استخدام الهواتف المحمولة أو التدخين داخل لجان التصحيح، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة لضمان بيئة عمل مناسبة.

وأضاف منير أن هناك تركيزًا على نظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة لضمان راحة المصححين.

كما وجه بتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، وقام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح ورصد كل جزئيات الأسئلة، والتفقيط الواضح للدرجات على كراسات الإجابة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تحقيق أعلى مستويات العدالة والدقة في تقييم الطلاب، وضمان أن تعكس النتائج النهائية مستوى أداء الطلاب بشكل عادل ومنصف.