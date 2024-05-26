«بالحكمة يبني البيت» .. مؤتمر لجنة الأسرة بالمجمع المقدس|صور

أقامت لجنة "خدمة الأسرة رجال" المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، في الفترة من ١٩ إلى ٢١ مايو الجاري، مؤتمرها الثاني لإيبارشيات الوجه القبلي وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان "بالحكمة يبني البيت"، في دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، بحضور نيافة الأنبا اولوجيوس أسقف ورئيس الدير.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا اولوجيوس أصحاب النيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج، والأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، والأنبا بيسنتي أسقف ابنوب والفتح وقرر اللجنة الفرعية لخدمة الاسرة رجال، وكذلك الأب الراهب بيشوي الشنودي والراهب رويس الأبنوبي

ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات، هي:

١- قلب داود بين القرب والبعد

٢- المشاعر داخل الأسرة بين المد والجزر

٣- يعقوب رجل الأزمات

٤- ألقانة وفن الإنصات

٥- كيفية إعداد خادم لخدمة الأسرة رجال.

كما تضمن مجموعات عمل حول موضوع بعنوان "من يكدر بيته يرث الريح".