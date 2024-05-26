"موديز" تؤكد على إيجابية الاقتصاد السعودي

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" على إيجابية الاقتصاد السعودي وذلك في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية، وفق ما ذكرت صحيفة الرياض.

جاء تصنيفها المملكة عند الدرجة «A1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية».

ذكرت الوكالة في تقريرها أن تصنيف المملكة جاء نظيراً لما حققته الحكومة من إصلاحات شاملة منذ العام 2016.

وتوقعت موديز في تقريرها أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.

ولفتت الوكالة إلى أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية.