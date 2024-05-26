بعد فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. منشور جديد ينصف حسام عاشور.. تفاصيل

كتب الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن حسام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"لا تزوروا التاريخ !! فيه ناس كتير اعلاميين ومواقع وصفحات بيقولوا إن رامي ربيعة حقق دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه وعادل الرقم القياسي لوائل جمعة

عايز أقولهم ان حسام عاشور كمان حقق دوري أبطال أفريقيا 6 مرات ، ومعرفش إذا كان سقط منهم سهوا بالخطأ ولا سقط عن عمد وعن سبق الاصرار والترصد بسبب أنه مشي من الأهلي بمشكلة.. يا جماعة ده تاريخ مينفعش نغيره ومينفعش نزوره عشان مشاكل شخصية ونضيع حق لاعب !!

عاشور توج مع الأهلي بـ 6 بطولات دوري أبطال 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020

بطولة 2019-2020 عاشور كان مقيد في القايمة ، ولعب مع الأهلي في ماتش كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور الـ32 ، وتواجد في قايمة الأهلي في 6 ماتشات تانيين في البطولة على مقاعد البدلاء

حسام كان موجودا مع الأهلي في أول في أول 12 ماتش من الـ14 ومشي من الأهلي قبل أخر ماتشين فقط في النهائي أمام الوداد اللي اتلعبوا متأخر 6 شهور بسبب الكورونا وبالتالي البطولة بتتحسب له".