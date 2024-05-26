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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 5 أطنان أسمدة مجهولة المصدر في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت حملة من ادارة أولاد صقر التموينية برئاسة محمد شعير مدير الادارة ومفتشي الإدارة بتحرير محاضر للمخالفين حيث تم تحرير المحضر رقم ٥٩٧٧ لعام ٢٠٢٤م جنح اولاد صقر لإدارة محل زيوت ومواد بترولية بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٨٠ لتر سولار على ذمة القضية.

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وتم تحرير المحضر رقم ٥٩٧٨ لعام ٢٠٢٤م جنح اولاد صقر لبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٥ طن سماد محسن للتربة وتم تحرير المحضر رقم ٥٩٧٩ لعام ٢٠٢٤م جنح اولاد صقر لبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٦٠ لاصق صيني وتحرر المحضر رقم ٥٩٨٠ لعام ٢٠٢٤م جنح اولاد صقر لبيع السجائر مجهوله المصدر وتم التحفظ على 5 علب سجائر.

تم تحرير المحضر رقم ٥٩٨١ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لبيع السجائر بازيد من سعرها الرسمي وتم تحرير المحضر رقم ٥٩٨٢ لعام ٢٠٢٤م جنح اولاد صقر لبيع السجائر بازيد من سعرها الرسمي.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الأنشطة التجارية التموين وجهاز حماية المستهلك التموين بالشرقية الاشتراطات الشرقية

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