الدوري المصري.. الاتحاد يلتقي إنبي وزد يواجه مودرن سبورت

تستأنف اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمباراتين، الأولى في الخامسة والنصف عصرا حينما يستضيف الاتحاد السكندري، إنبي على ستاد الإسكندرية.

يدخل زعيم الثغر اللقاء محتلا المركز الـ11 برصيد 39 نقطة فيما يحتل انبي المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

أما اللقاء الثاني سيكون في تمام التاسعة مساء حينما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي نظيره مودرن سبورت في ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل زد المركز السابع برصيد 44 نقطة فيما يسبقه في الترتيب مودرن سبورت برصيد 50 نقطة محتلا المركز الرابع.