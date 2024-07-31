مياه الأقصر: كسر خط 8 بوصة بكوبرى زنين بأرمنت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن حدوث كسر مفاجئ بخط ٨ بوصة رئيسى بمنطقة كوبرى زنين أمام معهد أرمنت الحيط الثانوى.

ودفعت الشركة بمعدات الكسح وجارى إصلاح العطل، وسوف يتم إعادة ضخ المياه خلال ٤ ساعات، كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب في أماكن انقطاع المياه بأرمنت الحيط.

ومن جانب آخر كانت قد أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر إشارة البدء لدخول الخدمة لعدد 2 بئر شاطئى ضمن وحدات الترشيح الطبيعى بمحطة مياه الصعايدة بالزينية شمال الأقصر، وذلك أثناء إستقبال اللواء أ.ح أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر الدكتور رفعت عبد الوهاب إستشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة ورئيس مشروعات الترشيح الطبيعى ووفد UN HABTAT الممول للمشروع حيث بدء تدشين وتشغيل آبار RBF للترشيح الطبيعى لتصبح عددها 8 آبار شاطئية طاقتها 21م3 /يوم والتى تعتمد على الترشيح المباشر من ضفاف الأنهار.

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