قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر في المركز الثاني عالميًا بمؤشر العطاء 2025 بنسبة 2.45% من الدخل

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
محمود مطاوع

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على مؤشر العطاء العالمي الصادر سنوياً عن مؤسسة "Charities Aid Foundation, CAF" البريطانية؛ في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته،   والذي يهدف إلى تحليل المواقف والسلوكيات المرتبطة بالعطاء والعمل الخيري، ويقدِّم رؤية شاملة عن حجم وطبيعة أنماط العطاء على مستوى العالم، كما يوفِّر أداة مرجعية للحكومات والمنظمات غير الربحية والباحثين لمقارنة مستويات النشاط الخيري عالميًا.

أوضح التقرير أنه في عام 2025، تم تطوير منهجية جديدة لمؤشر العطاء العالمي، وتم جمع بيانات التقرير من خلال استبيانات إلكترونية شملت أكثر من 50 ألف مشارك في 101 دولة، في الفترة من 6 إلى 31 يناير 2025.

وأظهرت نتائج التقرير على المستوى العالمي أن الشخص العادي تبرع بما يعادل 1.04% من دخله خلال عام 2024، سواء بشكل مباشر لشخص أو أسرة محتاجة، أو عبر التبرع لجمعية خيرية، أو من خلال منظمة دينية أو لأغراض دينية.

أشار التقرير إلى تصدر أفريقيا قائمة التصنيف العالمي في العطاء، سواء من حيث نسبة الأشخاص الذين تبرعوا أو حجم التبرعات، مقارنةً بالدخل؛ فقد بلغ متوسط ما تبرع به الأفراد في أفريقيا نحو 1.54% من دخولهم، في حين لم تتجاوز النسبة في أوروبا 0.64% فقط.

تصدرت نيجيريا قائمة الدول الأكثر عطاءً عالميًا في إصدارة المؤشر لعام 2025، حيث تبرع المواطن النيجيري بما يعادل 2.83% من دخله، تلتها مصر في المركز الثاني بنسبة تبرع بلغت 2.45% من الدخل.

وجاءت كل من غانا والصين في المركزين الثالث والرابع معًا، بنسبة تبرع متساوية بلغت 2.19% من الدخل. أما كينيا فقد احتلت المركز الخامس، بنسبة 2.13%، تليها مباشرة أوغندا في المركز السادس، بنسبة 2.04% من الدخل. كما تقاسمت الإمارات العربية المتحدة وقطر والهند المركز السابع، بنسبة تبرع بلغت 1.92% لكل منها.

واتصالًا، فقد جاءت مصر وسيراليون وقطر ضمن الدول التي ينظر مواطنوها إلى الجمعيات الخيرية باعتبارها الأكثر أهمية وجديرة بالثقة. وعلى النقيض، احتلت اليابان والنرويج المراتب الدنيا.

وعلى المستوى العالمي، تطوع نحو واحد من كل أربعة أشخاص (26%) خلال عام 2024، وبلغ متوسط الوقت الذي قضاه الفرد في العمل التطوعي حوالي تسع ساعات على مدار العام، وكان سكان أفريقيا الأكثر سخاءً بوقتهم؛ حيث بلغ متوسط ساعات التطوع 14 ساعة و30 دقيقة للفرد، بينما جاء الأوروبيون في أدنى مرتبة، بمتوسط لم يتجاوز 6 ساعات و30 دقيقة.

أشار التقرير إلى تصدر قطر القائمة باحتلالها المركز الأول عالميًا من حيث متوسط ساعات التطوع للفرد خلال عام 2024، حيث بلغ المتوسط 27.5 ساعة. وفي المركز الثاني حلّت رواندا بمتوسط 26.6 ساعة تطوعًا للفرد في العام نفسه.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الوزراء الدول الأكثر عطاءً عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

ترشيحاتنا

جنود الاحتلال

هروب آلاف الجنود الإسرائيليين من الخدمة بسبب أهوال غزة

ارشيفي

إيران.. هجوم إرهابي في سيستان وبلوجستان واستشهاد 2 من رجال الأمن

أنور قرقاش

قطر لا تقف وحدها.. قرقاش: قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي

بالصور

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد