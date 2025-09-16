مدبولي: التنمية العمرانية والتعليم المتقدم في مقدمة أولويات الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ما نشهده اليوم من تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، نابع عن اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع التعليم بجميع القطاعات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته باحتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الأكاديمية تعتبر منصة علمية دولية، وأن هذا المشروع العالمي يتم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقا لرؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن مصر في السنوات الأخيرة حققت إنجازات كبيرة في قطاع العمران، وأن منها ما حدث في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، وإحياء القاهرة التاريخية، وإعادة الأحياء بوسط المدينة، وإنشاء الوحدات السكنية الجديدة.

وأشار إلى أن التنمية العمرانية والتعليم المتقدم في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدا أن مصر فخورة بالتعاون مع جامعات كبرى في مجال المعمار.