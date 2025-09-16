مدبولي: إنجازات عمرانية كبرى وأبرزها العاصمة الإدارية ونسعى لتعليم قوي للأجيال

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال العمران خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا للتنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح مدبولي في حفل انطلاق الأكاديمية للعمارة والعمران اليوم أن الحكومة تسعى لتطوير البنية العمرانية بشكل يواكب تطلعات مصر المستقبلية، مع التركيز على استدامة المشروعات وتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة.

وأكد رئيس الوزراء أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الطفرة العمرانية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لبناء نظام تعليمي قوي للأجيال القادمة، خاصة في مجالات العمارة والتخطيط العمراني.

وأضاف أن الأكاديمية الوطنية للعمارة والعمران المستدام تعد إحدى المبادرات المهمة التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة تساهم في تطوير المشروعات العمرانية الكبرى، وتعزيز الاستدامة في قطاع العمران.

وأشار مدبولي إلى أن الأكاديمية ستوفر برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية، لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للعمل في مشروعات التنمية العمرانية الوطنية، خاصة في العاصمة الإدارية ومدن الجيل الجديد.

وفي ختام تصريحه، أكد رئيس الوزراء على أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والتعليم والتدريب، لتحقيق تنمية مستدامة تخدم مستقبل مصر وأجيالها القادمة.