سفير فرنسا: تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران خطوة لتعزيز الشراكة مع مصر

قال سفير فرنسا في مصر ايريك شوفاليية إن مقر اليونسكو في باريس لافتا أننا نعي تماما الالتزام بمنظمة اليونسكو في الحفاظ علي الهوية والتراث ، لافتا أن تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران شراكة هامة جدا للعلاقات الثنائية لتشكيل العمران والعمارة.

وأضاف خلال كلمته في تدشين الأكاديمية أننا نتشارك سمعة واضحة في مجال العمارة وهذا هو السبب لإطلاق هذه المبادرة ولمزيد من التعاون في هذا المجال خاصة انه مع التعليم العالي المصري وخاصة أنها مع جامعة مهمة جدا مثل جامعة عين شمس وجامعة القاهرة .

وقال مازحا أنا أعرف أنه لا يجب علي السفير أن يختار بين الأهلي والزمالك وكذلك لا استطيع أن أتحدث بين القاهرة وعين شمس عندما نتحدث عن التعليم العالي.

لافتا أن هذه الشراكة رائعة للغاية ونريد أن نذهب به إلي أبعد مدي، الرئيس الفرنسي كان هنا في ابريل الماضي وتم توقيع ٥ اتفاقيات في مجال التعليم العالي.

واشار الي ان وهذا هم للغاية بالنسبة للبلدين العمارة والعمران ليس فقط مبادئ تقنية وانما مبادي إنسانية أيضا وهذا شي هام ونتحدث كيف يمكن للبشر ان يعيشوا لذا يشرفنا ان نكون شركائكم في الأكاديمية.