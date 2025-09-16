قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران خطوة جديدة نحو رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن نشهد اليوم تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران وهذا يمثل خطوة جديدة لرؤية الدولية المصرية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز مكانة مصر للمعرفة والإبداع في العمارة والعمران لافتا أن التنمية العمرانية المستدامة تأتي في أولويات رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية تعمل علي تطوير التعليم باعتباره استثمار في المستقبل مشيرا إلي أن 
الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران منصة عالمية للحوار الأكاديمي من أجل بناء مدن مستدامة.

وأشار مدبولي إلي أن وجود منظمة اليونسكو في هذا المبادرة نلتزم بتعميق الشراكة لتصبح منارة تعليمية عالمية ونتطلع ان تكون منصة.

وتابع مدبولي ان تدشين الاكاديمية يعد مناورة للعلم والابداع بما يدعم اهداف النمو والتشغيل ويعزز مكانة عالميا .

وقال مدبولي اننا نفخر بالشراكة مع ثلاث جامعات عالمية مع مصر وهم المدرسة الوطنية العالية بفرنسا وجامعة سبيانزا بايطاليا والمعهد الدولي للاسكان والدراسات الحضارية بهولندا مشيرا الي ان التعاون مع هذه الجامعات بفتح افاق جديدة امام الاكاديمية لنقل احدث التجارب العالمية ويعزز مكانة مصر علي خارطة التعليم الدولي

كما ان الشراكة مع الجامعات الدولية يمنح الدراسين فرصة لتفاعل واكتساب الخبرات المتعددة.

