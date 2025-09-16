قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
اقتصاد

فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية

محمد فريد
محمد فريد
ولاء عبد الكريم

قال د. محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التوريق آلية مهمة لتمويل الشركات العقارية فخلال الفترة من 2022 إلى 2025 تم إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه 37% كانت مضمونة من مبيعات العقارات.

أضاف، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، أن صناديق الاستثمار العقاري واجهت تحديات وقت إطلاقها في مصر،  لكن الهيئة أجرت حوالي 10 تعديلات تشريعات متتالية من أجل توفير البيئة التشريعية اللازمة لتأسيس صناديق العقار.

أشار إلى اهتمام الهيئة بالرقمنة وظهر ذلك جليًا في ضوابط عمل منصات التمويل التشاركي، والهيئة تلقت 71 طلبًا من الشركات لتأسيس منصات و31 طلباً لتأسيس صناديق العقارية.

لفت إلى أن معايير التقييم العقاري لم يتم تحديثه منذ 2015 وسيتم تحديثها حتى تضع معايير قياسية لحساب المساحات والصافي منها ، ولدى الهيئة شهية في الآليات التي تمكن شركات التطوير العقاري للاستفادة من آليات التمويل.

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، ابالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل".

ويشارك في المؤتمر وزارتا الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية، والرقابة المالية، والاستثمار، وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب البنوك الحكومية والخاصة، فضلًا عن أبرز المطورين العقاريين، وذلك في إطار منصة حوارية متكاملة تستهدف وضع حلول عملية للتحديات الراهنة ودعم فرص الاستثمار العقاري.

ويشهد المؤتمر انعقاد 3 جلسات رئيسية وجلسة ختامية، جاءت عناوينها على النحو التالي: "الجلسة الأولى: تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات ملحة على مائدة العقاريين، الجلسة الثانية: الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين، الجلسة الثالثة: الأسواق البديلة

