إحصائية تكشف مفاجأة: 30% من الزوجات المصريات يضربن أزواجهن

قال وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن المرأة المصرية هي الأولى في العالم في ضرب الأزواج، وممارسة العنف الأسري ضد الرجل.

وأضاف هندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن العنف الأسري بدأ عند الإنسان منذ عشرات السنوات بسبب الظروف الاجتماعية المختلفة.

وأوضح أن الإحصائية الرسمية من المركز القومي العلوم الاجتماعية والجنائية، تؤكد أن 30% من السيدات المتزوجات يضربن أزواجهن، وهو ما يتضح من محاضر الشرطة والتقارير الطبية في المستشفيات والقضايا المتواجدة في المحاكم.