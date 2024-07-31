الجيش السوداني: مقـ.تل 5 ضباط أثناء محاولة اغتيال البرهان بمسيرة في حفل تخرج

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، مقتل 5 ضباط في استهداف مسيرة حفل تخرج بحضور قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في معهد المشاة بولاية البحر الأحمر.

وجاء في نص بيان القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنه: "صدت مضاداتنا الأرضية اليوم لمسيرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه بجبيت".

https://x.com/sherinhelal555/status/1818545350212293071

وأضاف البيان: "تسبب الحادث في إستشهاد خمسة شهداء ووقوع إصابات طفيفة جار حصرها".

وقبل قليل، أفادت وسائل الاعلام السودانية بنجاة البرهان من الاستهداف بمسيرة في حضوره حفل تخريج بمعهد المشاة جبيت، وأكدت أنه لم يصب بأي أذى.