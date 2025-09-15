كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

أشاد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة إنبي.

وتعادل الأهلي مع إنبي 1 – 1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال، في فيديو عبر منصة يوتيوب: "محمد هاني وتريزيجيه، هم أفضل لاعبي الأهلي أمام إنبي، عندهم دم، عايزين الاهلي يكسب".

وأضاف: “كلام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كان مأثر فيهم، وهما من ولاد النادي الأهلي، لذلك بذلوا مجهود كبير خلال مباراة إنبي”.





