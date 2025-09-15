قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
هل الصلاة على النبي بقول صلى الله عليه وسلم ثوابها أقل؟.. انتبه
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات
هل يحق للزوجة تسمية المولود؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يزيد المشاكل
ما هو الذكر الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة؟.. ردده بجميع أوقاتك
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار
رياضة

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

رضا عبد العال
رضا عبد العال
يمنى عبد الظاهر

أشاد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة إنبي.

وتعادل الأهلي مع إنبي 1 – 1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال، في فيديو عبر منصة يوتيوب: "محمد هاني وتريزيجيه، هم أفضل لاعبي الأهلي أمام إنبي، عندهم دم، عايزين الاهلي يكسب".

وأضاف: “كلام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كان مأثر فيهم، وهما من ولاد النادي الأهلي، لذلك بذلوا مجهود كبير خلال مباراة إنبي”.



 

