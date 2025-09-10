رضا عبدالعال: أين اتحاد الكرة من تكريم محمد صلاح

علق الكابتن رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، علي تجاهل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة،ل تكريم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.



وقال عبدالعال، خلال تصريحاته عبر قناة «تن»: «أين اتحاد الكرة من تكريم محمد صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟ كان لابد من تنظيم احتفالية خاصة تليق بما حققه من إنجاز كبير باسم مصر».



وأضاف: «لم نرَ أي تحرك أو حتى كلمة تقدير، مع أن صلاح هو ابن مصر البار، وكان من المفترض أن يُكرّم بمجرد وصوله إلى القاهرة».



واختتم حديثه قائلاً: «أنا شخصيًا حصلت على جائزة أفضل لاعب في العالم ، وكان هناك اهتمام، فما بالك بمحمد صلاح الذي يرفع اسم مصر عالميًا؟».