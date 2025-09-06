أنقذنا .. رضا عبد العال يتغزل في نجم مصر

أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، بـ محمد الشناوي حارس منتخب مصر وفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال مباراة المنتخب أمام إثيوبيا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الشناوي أنقذ المنتخب من تعثر محتمل.

وكان منتخب مصر حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الإثيوبي بثنائية دون رد في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب القاهرة الدولي في الجولة السابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قال رضا عبدالعال في فيديو بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات “يوتيوب”: “يقظة محمد الشناوي أنقذت منتخب مصر من هدف محقق لـ منتخب إثيوبيا كانت هتأزم المباراة وهتدخلنا في متاهة”.

وأضاف: “منتخب مصر مش هيقدر يلعب المباراة القادمة أمام بوركينا فاسو بالتشكيل ده وخاصة في خط الوسط، مينفعش زيزو وتريزيجيه في الوسط، لازم يأمن”.