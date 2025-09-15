قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلال يهاجم لاعبي الأهلي بعد الأداء الكارثي أمام إنبي.. ويؤكد: اتجاه لمضاعفة العقوبات

محمد سمير

أكـد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، أن الأهلي قدم مستوى كارثي في لقاء انبي، وهو من خرج فائزًا بنقطة التعادل، مشيرًا إلى أن عماد النحاس فعل كل ما بوسعه لتحقيق الانتصار، لكن حمزة الجمل يستحق الثناء بعدما قدم مستوى مميز خلال اللقاء، وكان قادرًا على تحقيق الفوز.

وقال بلال: الأهلي عنده مشكلة كبيرة جدًا، والجمهور غاضب للغاية، واللاعبين يريدون الحصول على الملايين فقط، ووجهة نظري أن كل اللاعبين في الفريق لا يستحقون أكثر من مليوني جنيه في الموسم، الفريق في خمس مواجهات لديه 6 نقاط فقط من 15 نقطة، يعني 40% من إجمالي النقاط، والأجواء أصبحت ساخنة داخل النادي وستكون هناك عقوبات كبيرة.

وأضاف: بعد الأداء السيئ للاعبي الأهلي، هناك اتجاه لمضاعفة العقوبات وتصل لـ30% من الراتب الشهري.

وأكمل: ديانج لا يستطيع اللعب في مركز 8، ولكن باقي التشكيل جيد، وهناك علامة استفهام حول زيزو بعد شكواه من آلام عضلية قبل انطلاق المباراة، وتوجه إليه الطبيب لسؤاله، واللاعب في هذه الحالات هو الفيصل، لو أكد على سلامته فسيلعب بشكل طبيعي، زيزو أصر على اللعب وطوال الـ27 دقيقة لم يظهر بشكل جيد، ولم يلعب أي كرة ثابتة، لم يكن موجودًا من الأساس في الملعب.

وزاد: إلى حد ما كان محمد هاني يقدم أداء معقول، ومحمد الشناوي كان مُرتبك، لكن في المجمل الأهلي لم يكن يستحق الانتصار، اللاعبين مشغولين بالعقود والحصول على أكبر عائد مالي، وهذه أصبحت هي عقلية اللاعبين في الوقت الحالي، وهو تفكير عقيم لا يجلب البطولات، فهل هذا هو تفكير لاعبين بكل الملايين الموجودة على أرض الملعب.

وواصل: لو كنت صاحب قرار، سأقوم بخصم 50% من عقود اللاعبين، والأهلي في الموسم الماضي بأقل من هؤلاء اللاعبين استطاع الفوز بالدوري والعودة من فارق الـ9 نقاط لصدارة المسابقة.

