حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة
إيران تستعد لطرح مبادرات في قمة الدوحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
القنوت في صلاة الفجر.. اعرف حكمه الشرعي
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل
بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها
ترامب قبل قمة الدوحة: على إسرائيل أن تكون حذرة
مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
بلال: الأهلي تأثر برحيل وسام أبوعلي.. والعواقب ستكون وخيمة على اللاعبين

محمد سمير

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، أن أداء الأهلي الكارثي في خط الهجوم تأثر بشكل واضح بعد رحيل وسام أبوعلي عن صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى أن الفريق أصبح يستقبل أهداف أيضًا في كل مباراة.

وقال بلال: الأهلي لم يسجل سوى 7 أهداف فقط، وهو يمتلك زيزو وبنشرقي وشريف وبن رمضان وغيرهم، بينما يستقبل 6 أهداف وسط الأداء الدفاعي الكارثي، الذي أصبح يثير سخط جمهور النادي منذ بداية الموسم.

وأضاف: هناك لاعبين تحصل على أرقام مالية توازي لاعبين في أوروبا، ومع ذلك يقدمون أداء هزيل في الدوري المصري، واللاعبين لو لم يقاتلوا في المباريات المقبلة، ستكون العواقب وخيمة، وسيواجهون مشاكل كبيرة مع الجمهور، ولن يستطيعوا الخروج من منازلهم.

وواصل: هل هؤلاء اللاعبين اكتفوا فقط بحصد الأموال، دون تقديم المستوى المأمول؟!، وحذرنا منذ أول الموسم بان الأداء كارثي، وأكدنا أن الفريق لديه العديد من الازمات الفنية، وتمت إقالة خوسيه ريبيرو، والإدارة حاليا تعمل على جلب مدرب بشخصية النادي وسيتم الاعلان عنه خلال أسبوع أو عشرة أيام.

وطالب بلال، محمد يوسف ووليد صلاح الدين بضرورة التعامل بحزم مع اللاعبين، والفريق ظهر تائهًا في الملعب، ويعاني من أزمات في كل خطوطه.

وأشاد نجم الأهلي السابق بمستوى لاعبي انبي الذين قدموا مستوى مميز، وكانوا قادرين على الفوز لو استغلوا الهجوم المرتد.

وأضاف: الفارق بين الأهلي والزمالك أصبح كبير في عدد النقاط، والمباراة الفاصلة ستكون نهاية الشهر الجاري، وفي حالة عدم تحقيق الأهلي للفوز فيها، سوف يخسر الفريق فرصة المنافسة على اللقب بشكل كبير.

