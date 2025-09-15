بلال: الأهلي تأثر برحيل وسام أبوعلي.. والعواقب ستكون وخيمة على اللاعبين

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، أن أداء الأهلي الكارثي في خط الهجوم تأثر بشكل واضح بعد رحيل وسام أبوعلي عن صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى أن الفريق أصبح يستقبل أهداف أيضًا في كل مباراة.

وقال بلال: الأهلي لم يسجل سوى 7 أهداف فقط، وهو يمتلك زيزو وبنشرقي وشريف وبن رمضان وغيرهم، بينما يستقبل 6 أهداف وسط الأداء الدفاعي الكارثي، الذي أصبح يثير سخط جمهور النادي منذ بداية الموسم.

وأضاف: هناك لاعبين تحصل على أرقام مالية توازي لاعبين في أوروبا، ومع ذلك يقدمون أداء هزيل في الدوري المصري، واللاعبين لو لم يقاتلوا في المباريات المقبلة، ستكون العواقب وخيمة، وسيواجهون مشاكل كبيرة مع الجمهور، ولن يستطيعوا الخروج من منازلهم.

وواصل: هل هؤلاء اللاعبين اكتفوا فقط بحصد الأموال، دون تقديم المستوى المأمول؟!، وحذرنا منذ أول الموسم بان الأداء كارثي، وأكدنا أن الفريق لديه العديد من الازمات الفنية، وتمت إقالة خوسيه ريبيرو، والإدارة حاليا تعمل على جلب مدرب بشخصية النادي وسيتم الاعلان عنه خلال أسبوع أو عشرة أيام.

وطالب بلال، محمد يوسف ووليد صلاح الدين بضرورة التعامل بحزم مع اللاعبين، والفريق ظهر تائهًا في الملعب، ويعاني من أزمات في كل خطوطه.

وأشاد نجم الأهلي السابق بمستوى لاعبي انبي الذين قدموا مستوى مميز، وكانوا قادرين على الفوز لو استغلوا الهجوم المرتد.

وأضاف: الفارق بين الأهلي والزمالك أصبح كبير في عدد النقاط، والمباراة الفاصلة ستكون نهاية الشهر الجاري، وفي حالة عدم تحقيق الأهلي للفوز فيها، سوف يخسر الفريق فرصة المنافسة على اللقب بشكل كبير.