أيمن الشريعي: الأهلي واجهة كرة القدم المصرية والعربية.. والتعادل أمامه مكسب كبير

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي انبي على تعادل فريقه مع الاهلي بهدف لكل فريق في الدوري المصري الممتاز

وقال الشريعي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الاهلي وجهة مصر الأولى لكرة القدم محليا وأفريقيا وهذا لا ينكره احد

واضاف الشريعي: وفكرة تقديم اداء قوي اما هذا الفريق شرف والأهلي يمتلك كل الإمكانيات الفنية والإدارية والتعادل امام بطعم الفوز

وتابع: نتمني التعاون مع الاهلي علي مستوي اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وواصل: قرار طرد محمد الشناوي محتاج مراجعة ولكن ثقتي كبيرة في لجنة الحكام المصرية