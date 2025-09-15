قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 داخل نطاق محدود، مع تسجيل فروقات طفيفة بين البنوك في سعري الشراء والبيع.

وجاءت أسعار الدولار فى 10  بنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري:

48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع

بنك مصر:

48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك البركة:

48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك نكست:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري:

48.14 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع


وأكد متعاملون بالسوق أن أسعار الدولار تشهد استقرارًا نسبيًا مع سيطرة حالة من الترقب لقرارات السياسة النقدية العالمية، فيما يظل الفارق بين سعري الشراء والبيع في معظم البنوك عند مستوى 10 قروش تقريبًا.

وتوقع الخبراء أن تواصل العملة الأمريكية التحرك في نطاق ضيق على المدى القصير، مع اعتماد السوق المحلي بشكل كبير على تدفقات النقد الأجنبي واحتياجات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

سعري الشراء والبيع في معظم البنوك الدولار تشهد استقرارًا البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

ترشيحاتنا

جولة المدارس

مدارس أسوان تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

صورة أرشيفية

4 أيام للتحقيقات.. حبس المتهم بإطلاق الأعيرة النارية في شوارع سوهاج

سكرتير عام بني سويف

حوافز إثابة.. ملفات هامة خلال الاجتماع الدوري لمحافظة بني سويف

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد