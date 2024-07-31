إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادث مروري بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، جنوب مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.



تبين انقلاب تروسيكل بطريق " الخارجة -باريس" بالقرب من مصنع المياه المعدنية على بعد حوالي 30 كم من مدينة الخارجة أسفر عن إصابة كل من إيمان خلف جاد الرب، 42 عامًا، جنات ناجح محمد، 12 عامًا، أحمد علي عبد العال، 60 عامًا.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.