نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح باب التقديم للقرض الحسن لأعضائها

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي عن فتح باب التقديم للحصول على قرض حسن بدون فوائد لأعضائها من مهندسي الإسكندرية، وذلك في إطار حرصها المستمر على دعم أعضائها وتقديم الخدمات التي يحتاجها المهندس ومنها التي تساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية.

وأوضح أمين عام النقابة الدكتور مصصطفى الحضري أن قيمة القرض المتاحة هي 30 ألف جنيهاً أو 50 ألف جنيهاً، ويتم سدادها على 20 شهرًا دون أي فوائد أو رسوم إضافية.

فيما أشار الهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة أن توزيع القروض سيتم من خلال قرعة علنية تُجرى لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط ، حيث أن النقابة رصدت فرص القرض لعدد 150 مهندس سكندري .

و من جانبه أكد المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة و الإعلام أن باب التقديم مستمر حتى الثلاثاء 24 سبتمبر 2025 على أن تُجرى القرعة العلنية يوم الإثنين 30 سبتمبر 2025 بمقر النقابة، وبحضور المتقدمين.

ويعتبر مشروع القرض الحسن واحداً من أهم الأهداف التي كان يتم التخطيط لها منذ فترة لكونه وأهميته كجزء من المبادرات الخدمية التي تنفذها النقابة، بهدف دعم المهندسين وأسرهم، وتعزيز روح التكافل والتعاون داخل المجتمع النقابي.

ودعت النقابة أعضائها إلى التقديم في الموعد المحدد، ومتابعة الصفحات الرسمية للحصول على كافة التفاصيل والشروط المطلوبة.