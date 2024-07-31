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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يدشن مشروع صناعة البن بمركز التكوين المهني بالخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

دشن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط، يرافقه  سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومحمد منير العديسي مدير التضامن الاجتماعي بالمحافظة مشروع صناعة البن بمركز التكوين المهني التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بحضور لفيف من التنفيذيين.

ووجه المحافظ بتشجيع المنتج المحلي ودعم مشروعات الشباب، تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الورش التابعة لمركز التكوين المهني بالخارجة.

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ودشن المحافظ  وحدة تصنيع وتعبئة البُن؛ مُشيدًا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها وقدرتها على المنافسة، ووجّه بالتعاقد مع المحافظة لشراء الكمية المتوفرة تشجيعًا للمنتج المحلي، واستغلال أحد الأكشاك لعرض المنتجات وتسويقها، واختيار اسم للمنتج يعكس هوية المحافظة، كما تفقّد وحدة تصنيع الأكواب الورقية.

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وتابع المحافظ  العمل بورشة الألوميتال، مُوجهًا بالتنسيق للتعاقد على كافة احتياجات الإنشاءات والبنايات الجديدة من الألوميتال، وتنفيذ نموذج موحد منخفض التكلفة لأكشاك مشروعات الشباب مع تقديم تيسيرات للسداد.
كما أكد المحافظ على تشجيع الشباب في خلق مشروعات جديدة توفر فرص عمل وتساعد على التنمية.

يأتي ذلك في إطار دعم الشباب وخلق فرص عمل.

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