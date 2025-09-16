المحكمة تقضي بعدم اختصاصها في نظر اتهام بدرية طلبة بسب الشعب المصري

قضت محكمة جنح الهرم، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، على خلفية اتهامها بـ سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها.

ونظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة الفنانة بدرية طلبة، بعد أن أقام المحامي أشرف ناجي دعوى قضائية ضد الفنانة، اتهمها خلالها باستخدام عبارات مسيئة في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها تمثل إساءة لقطاع كبير من المواطنين.

وأشار أمر الإحالة إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمة تهم السب والقذف عبر وسيلة إلكترونية، في ضوء نصوص قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء قرار المحكمة اليوم بعدم الاختصاص، لتنتقل القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة للفصل فيها.