وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي
محافظات

تحرير 24 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية ببني سويف

حملة الصحة ببني سويف
حملة الصحة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المتعلق بخدمة حيوية ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف د.أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، د. ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وفي هذا الإطار، نفذ فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني سويف حملة مكبرة شملت المرور على المنشآت الغذائية المختلفة ببندر بني سويف.

وتضمن التقرير تنفيذ حملة مسائية مفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم بدائرة بندر بني سويف، أسفرت عن إعدام نحو 35 كجم من المواد الغذائية المتنوعة و5 لتر من العصائر غير الصالحة للاستهلاك، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم تحرير 24 محضرا لمخالفات صحية، منها 6 محاضر مخالفة الاشتراطات الصحية، و15 محضراً لعدم وجود شهادات صحية سارية، بالإضافة إلى 3 محاضر لتصنيع وبيع المثلجات بدون ترخيص، ورصدت الحملة منشأة واحدة تعاني من نقص في الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

بني سويف صحة بني سويف تموين بني سويف

