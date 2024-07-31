تنسيق الجامعات 2024| بشرى سارة بشأن الطلاب راغبي الالتحاق بكليات الطب

يترقب طلاب الثانوية العامة 2024 تنسيق الجامعات والمصروفات الدراسية لكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة في جميع محافظات مصر.

تنسيق كلية الطب بـ تنسيق الجامعات الأهلية

تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب، ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية من خلال الموقع الرسمي لكل جامعة، ويتم قبول طلاب الثانوية العامة بالمجموع الأعلى بعد التقديم، وأيضا أسبقية التقدم ضمن تنسيق الجامعات الخاصة 2023، ولا بد أن يحصل الطالب على الحد الأدنى للقبول، المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الطب

وجاءت الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الطب العام الماضي 80%.

مصاريف كليات الطب بـ الجامعات الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 145 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة الجلالة

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الجلالة 120 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الجلالة 107 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة أسيوط الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ أسيوط الأهلية 90 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة أسيوط 75 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة بنها الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ بنها الأهلية 120 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ بنها الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة الإسماعيلية الأهلية 2023

مصروفات كلية الطب البشري بـ جامعة الإسماعيلية الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ الإسماعيلية الأهلية 105 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة بني سويف الأهلية 2023

مصروفات كلية الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 85 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الفم والأسنان ببرنامج الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 70 ألف جنيه.

الحد الأدنى للتقديم في جامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة

- %80 لكليات الطب.

- %78 لكليات طب الأسنان.

- %76 للعلاج الطبيعي.

- %72 للصيدلة.

- %68 للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب.

- %55 للكليات النظرية.

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين

- %77 لكلية الطب.

- %76 لطب الأسنان.

- %74 للعلاج الطبيعي=

- %71 للصيدلة.

- %66 للهندسة.

- %61 لعلوم الحاسب.

%55 للكليات النظرية.

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية

- %75 لكليات الطب.

- %74 لطب الأسنان.

%72 للعلاج الطبيعي.

%70 للصيدلة.

- %66 للطب البيطري.

- %65 للهندسة.

- %60 لعلوم الحاسب.

- %55 للكليات النظرية.

وكشف الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة، أن التنسيق يقاس بناءً على أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ومجموع الطالب أي من خلال النسب التكرارية للمجاميع والأماكن المتاحة في الجامعات.





كليات الطب

تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024

تنسيق الجامعات 2024

وقال كمال لـ “صدى البلد” إنه قد يكون هناك توقعات للتنسيق لكن بعد ظهور النتيجة، حتى يتم معرفة المجاميع التكرارية للطلاب وبناءً عليه يمكن توقع إن كان التنسيق سيرتفع هذا العام عن العام الماضي أو سيقل، كما أن إقبال الطلاب على بعض التخصصات يزيد من درجات القبول في هذه الكليات.

وأضاف أن سوق العمل الموجود في ضوء الوضع الحالي وضوء قراءة السنوات القليلة المقبلة، يقول إن الطالب إذا كان من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم والتحق بكلية الطب، ولديه إمكانية للالتحاق بكلية الطب يلتحق بها أو البديل لكليات الطب وهي كلية تمريض، وهم من أكثر التخصصات التي يوجد بهم إقبال كبير سواء في السوق الداخلي أو الخارجي وخاصة السوق العربي وأيضا الأوروبي.



بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2024 بشأن كليات الطب

وأوضح أنه أصبح هناك طلب كبير على الأطباء المصريين وأطقم التمريض المصرية، خاصة بعد جائحة كورونا وأيضا أصبح هناك تسهيلات من دول الاتحاد الأوروبي في الشروط المشددة التي كانت تفرضها على جلب الأطباء المصريين، والآن أصبحوا هم من يحتاجون الأطباء المصريين وخاصة أن الطبيب المصري والممرض المصري مشهود له بالكفاءة على مستوى العالم.

وذكر أن طالب علمي علوم لديه كليات الطب والتمريض وهي توفر فرص عمل مهمة في السوق المحلية والعربية والعالمية، لذا فهناك طلب كبير على خريجي هذه الكليات وبالتالي من غير المتوقع أن تقل أعداد المقبولين في هذه الكليات.

وأشار الخبير التربوي إلى تخصص بدأ يلفت الانتباه منذ نحو 5 سنوات، وهو دراسة الحاسبات بجميع فروعها، فالدولة قامت بفتح كليات الحاسبات والمعلومات وكليات للذكاء الاصطناعي في الكثير من الجامعات خلال الفترة الماضية، بجانب كليات الحاسبات والمعلومات، إضافة إلى أن الجامعات الخاصة بدأت في إنشاء كليات الحاسبات والمعلومات.