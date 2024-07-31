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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل حفل زفافهما بساعات.. تعرف على خالد حميدة زوج بشرى الجديد

بشرى وخالد محمود
بشرى وخالد محمود حميدة

علم صدى البلد من مصادر خاصة أن الفنانة بشري تستعد للاحتفال بزواجها على خالد محمود حميدة خلال ساعات بالساحل الشمالي.

وأعلنت بشرى عن اقتراب زفافها منذ فترة، ومن المقرر أن تقيم حفلا يقتصر على الأصدقاء والمقربين غدا في الساحل الشمالي من صديق الطفولة.

ونرصد فى السطور القادمة بعض المعلومات عن خالد محمود حميدة.

خالد هو ابن زوجة محمود حميدة ويعتبره الابن الروحى له حتى أنه يعرف الناس به بأنه ابنه على الرغم من أن محمود حميدة لديه أربعة بنات فقط.

رجل أعمال مهتم بالسينما وصناعة الفن بشكل عام.

صاحب فكرة رقمنة أرشيف الفنانين والتى تم الإعلان عنه وشاركته فيه بشرى.

تربط بشرى وخالد حميدة صداقة وشراكة منذ سنوات.

يعد صديق الطفولة للفنانة بشرى  والذي قرر السفر وتطوير مهاراته خارج مصر ولكنهما ظلا على تواصل.

زوج بشري محمود حميدة الفنانة بشرى النجمة بشرى زوجة محمود حميدة خالد حميدة

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