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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز تاريخي لتكنولوجيا الفضاء المصرية.. اكتمال فترة التشغيل الرسمية لـNExSAT-1 المصري

NExSAT-1 المصري
NExSAT-1 المصري

أعلنت وكالة الفضاء المصرية (EgSA) بفخر عن الانتهاء الناجح من فترة التشغيل الرسمية لأول قمر صناعي مصري تجريبي لمراقبة الأرض، NExSAT-1. يأتي هذا الإنجاز البارز بالتعاون مع الشركة الألمانية المرموقة BST، ليبرهن على قدرات مصر الفائقة في مجالات الهندسة النظامية، تطوير البرمجيات، النمذجة الحرارية، تجميع الأقمار الصناعية، تنسيق الإطلاق، والتشغيل.

خلال العامين الماضيين، كان التعاون بين الفريق المصري وBST حاسماً في تحقيق هذا النجاح. تمكن فريق وكالة الفضاء المصرية من تطوير أول برمجيات كاملة على متن القمر الصناعي، بالإضافة إلى خوارزميات التحكم في الاتجاه، إعدادات الاختبار، وبرمجيات محطة التحكم الأرضية. كما تميز الفريق بعملهم الاستثنائي في تجميع القمر الصناعي واختباره، وتطوير وتصنيع نموذج STM، وتنفيذ حملة الإطلاق بنجاح.

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وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح في مرحلة التشغيل التجريبي بدعم من شركائنا، تلاها التشغيل المستقل للقمر الصناعي المصري. يمثل NExSAT-1 خطوة هامة في مسيرة برنامج الفضاء المصري، مما يمهد الطريق لمزيد من التقدمات في تكنولوجيا الأقمار الصناعية ويضع مصر في مصاف الدول القليلة التي تمتلك خبرة تقنية في مجال الفضاء.

بهذا الإنجاز، يعزز برنامج الفضاء المصري مكانته على الخريطة العالمية ويؤكد التزامه بالابتكار والتفوق الهندسي، مما يمهد الطريق لمستقبل واعد في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وكالة الفضاء وزير التعليم العالي لأقمار الصناعية

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