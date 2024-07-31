وزير الخارجية الأمريكي يرفض التعليق على اغتـ ــيال إسماعيل هنية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن يرفض التعليق على عملية اغتـ ــيال هنية ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

اغتـ.يال إسماعيل هنية

أعلنت حركة حمـ.اس في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وقالت حماس في بيان صادر اليوم الأربعاء “تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد”.

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.

ومن ناحية أخرى بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني ورئيس الوزراء الأسبق بدولة فلسطين محمد اشتية، سبل تعبئة المزيد من الجهود الدولية بغرض إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة، لمحمد اشتية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، سمح اللقاء باستعراض مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المُحتلة في ظل حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة.

كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان، الخطوات المستقبلية في سبيل نصرة القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي، وغيره من أجهزة الأمم المتحدة، لاسيما على ضوء الخلاصات "القيمة" والحجج الدامغة التي تضمنها الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي.