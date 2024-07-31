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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية تحتفي بتفاني محمد معيط في خدمة الوطن.. صور

تكريم وزير المالية
تكريم وزير المالية السابق

احتفى الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد العام العربي للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، بالدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

 وقام الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد، ومجدى فرغلي الأمين العام المساعد للاتحاد العام العربي للتأمين، بتكريم الدكتور معيط.

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قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدكتور محمد معيط استطاع أن يقدم نموذجًا فى العطاء الوطني طوال مسيرته وحتى الآن.. ويستحق أن ننظر إليه بعين التقدير والإجلال. 

وأضاف أن  معيط قد أدى واجباته الوطنية فى خدمة بلده بكل اجتهاد وإخلاص وتواضع.. سواءً من خلال موقعه وزيرًا للمالية لأكثر من ٦ سنوات، فى ظروف بالغة الدقة والصعوبة أدار خلالها المالية العامة للدولة بكفاءة واقتدار، ولمساهماته الثرية فى سوق التأمين المصرى، والعربي.
من جانبه أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الدكتور محمد معيط يتمتع بخبرات اكتوارية كبيرة ويعد من الشخصيات الأكثر دعمًا لقطاع التأمين فى مصر.


أعرب الدكتور محمد معيط عن واعتزازه بهذا التكريم الغالى من قطاع التأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، لافتًا إلى أنه يحرص على الاجتهاد والعمل المخلص الدؤوب فى أى موقع تولى أمانته منذ أن تخرج فى كليته وحتى الآن؛ إيمانًا بمسئوليته نحو وطنه.

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