قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مساجد غزة تنعى إسماعيل هنية وتعلن الحداد.. وهذه أخر مستجدات حالة الطقس

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي: 

 سيول وعواصف ترابية وأمطار رعدية بعد ساعات
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة خلال هذه الأيام مستقرة، وأن درجات الحرارة خلال هذه الأيام تعتبر حول المعدلات الطبيعية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31 - 7 - 2024
استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، حالة الطقسودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 31 - 7 - 2024.
 

مساجد غزة تنعى إسماعيل هنية.. وتعلن الحداد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يوضح أن المساجد في غزة تنعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حـ.ماس، وجاء أن هناك حداد على الراحل.

الرسائل الخفية لإسرائيل من اغتيال إسماعيل هنية.. كاتب صحفي يكشف التفاصيل
قال أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي، إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، هو بمثابة تحدٍ لإيران والرئيس الجديد مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

 

وكالة الأنباء الإيرانية: اغتيال إسماعيل هنية تم بـ"مقذوف جوي"
صرحت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم اغتيال إسماعيل هنية بـ"مقذوف جوي"، وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز.

 

القومي للفلك: الدولة ستشهد تكرار ظاهرة سقوط شهب 12 أغسطس المقبل
قال أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظاهرة سقوط الشهب ليس لها علاقة بدرجات الحرارة، كما أن 12 أغسطس المقبل سيشهد أيضا ذروة الشهب، إذ يسقط 100 شهاب في الساعة الواحدة.

 

إحصائية تكشف مفاجأة: 30% من الزوجات المصريات يضربن أزواجهن
قال وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن المرأة المصرية هي الأولى في العالم في ضرب الأزواج، وممارسة العنف الأسري ضد الرجل.

 

مصر تحذر من انتهاك سيادة الدول واتباع إسرائيل سياسة الاغتيالات
أدانت مصر سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة وحذرت  من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول وذلك تعليقا على حادث اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
 

لمتابعة أعمال التطوير.. رئيس الوزراء يتفقد مطار برج العرب الدولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبوليـ رئيس مجلس الوزراء، مطار برج العرب الدولي لمتابعة أعمال التطوير.

الأرصاد درجات الحرارة إسماعيل هنية غزة مصر مطار برج العرب الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024| التعليم: احذروا الأخبار الكاذبة وانتظروا بياناتنا الرسمية

قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

موضوعات متعلقة

لمتابعة أعمال التطوير.. رئيس الوزراء يتفقد مطار برج العرب الدولي

مصر تحذر من انتهاك سيادة الدول واتباع إسرائيل سياسة الاغتيالات

المتحدث باسم حركة فتح: الفصائل الفلسطينية عليها أن تتكاتف لمواجهة العدوان الإسرائيلي

الأرصاد: استقرار في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة

وكالة الأنباء الإيرانية: اغتيـ ال إسماعيل هنية تم بـ"مقذوف جوي"

حركة فتح: اغتيـ ـال إسماعيل هنية جريمة بشعة وفعل جبان

بسبب حرائق الغابات.. تضرر عشرات القرى في مقدونيا الشمالية|شاهد

تحركات جديدة في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الخارجية الألمانية تدعو الأطراف المنخرطة في الصراع بالشرق الأوسط لخفض التصعيد

توفير الإمدادات اللازمة.. مدبولي يتابع موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع

أول تعليق أردني على اغتيال هنية .. ماذا قالت؟

اليابان ترفض دعوة إسرائيل لحضور حفل السلام في مدينة ناجازاكي

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنجعل إسرائيل تندم على اغتـ.يال هنية

الأزهر يدين اغتيال إسماعيل هنية.. ويؤكد: الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-