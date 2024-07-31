أخبار التوك شو| مساجد غزة تنعى إسماعيل هنية وتعلن الحداد.. وهذه أخر مستجدات حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو، اليوم، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



سيول وعواصف ترابية وأمطار رعدية بعد ساعات

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة خلال هذه الأيام مستقرة، وأن درجات الحرارة خلال هذه الأيام تعتبر حول المعدلات الطبيعية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31 - 7 - 2024

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، حالة الطقسودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 31 - 7 - 2024.



مساجد غزة تنعى إسماعيل هنية.. وتعلن الحداد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يوضح أن المساجد في غزة تنعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حـ.ماس، وجاء أن هناك حداد على الراحل.



الرسائل الخفية لإسرائيل من اغتيال إسماعيل هنية.. كاتب صحفي يكشف التفاصيل

قال أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي، إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، هو بمثابة تحدٍ لإيران والرئيس الجديد مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وكالة الأنباء الإيرانية: اغتيال إسماعيل هنية تم بـ"مقذوف جوي"

صرحت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم اغتيال إسماعيل هنية بـ"مقذوف جوي"، وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز.

القومي للفلك: الدولة ستشهد تكرار ظاهرة سقوط شهب 12 أغسطس المقبل

قال أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظاهرة سقوط الشهب ليس لها علاقة بدرجات الحرارة، كما أن 12 أغسطس المقبل سيشهد أيضا ذروة الشهب، إذ يسقط 100 شهاب في الساعة الواحدة.

إحصائية تكشف مفاجأة: 30% من الزوجات المصريات يضربن أزواجهن

قال وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن المرأة المصرية هي الأولى في العالم في ضرب الأزواج، وممارسة العنف الأسري ضد الرجل.

مصر تحذر من انتهاك سيادة الدول واتباع إسرائيل سياسة الاغتيالات

أدانت مصر سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة وحذرت من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول وذلك تعليقا على حادث اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.



لمتابعة أعمال التطوير.. رئيس الوزراء يتفقد مطار برج العرب الدولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبوليـ رئيس مجلس الوزراء، مطار برج العرب الدولي لمتابعة أعمال التطوير.