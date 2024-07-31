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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

جميلة عوض
جميلة عوض

تصدرت الفنانة جميلة عوض، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها الأول عقب زفافها على المونتير احمد حافظ و الذي آثار ضجة كبيرة .

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وأطلت الفنانة جميلة عوض، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

أما من الناحية الجمالية تعتمد جميلة عوض، في المكياج على اختيار الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، كما تفضل اختيار أحمر للشفاه بألوان النود لتبرز جمال انوثتها. 

وتفضل جميلة عوض، الوان الشعر البنية والشقراء التي تتناسب مع لون بشرتها، كما تميل لاختيار الشعر الطويل ليتناسب مع ملامحها بشكل جذاب 

وإليكم صور جميلة عوض :

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