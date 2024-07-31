قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

11 أغسطس.. تلقي طلبات التحويل ونقل القيد بين كليات جامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن تلقى طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها اعتباراً من يوم الأحد 11 أغسطس حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024م.

وأشار عكاوى، إلى أنه بالنسبة للتحويل بين الكليات المتناظرة "الفرق الأعلى من الإعدادية أو الأولي" يشترط أن يكون الطالب ناجحاً ومنقولا ويكون التحويل مركزياً على مستوى كل جامعة والأولوية وفقا للتقدير الحاصل عليه الطالب ولا تزيد نسبة المحولين عن 20% من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها.

 

بحضور محافظ قنا ورئيس الجامعة.. بحث أوجه التعاون بين مستشفيات الصحة وجنوب الوادى

صحة قنا تعلن انطلاق المرحلة الثانية لـ مبادرة "100 يوم صحة"

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة جنوب الوادى، أن نقل القيد من وإلى الكليات غير المتناظرة يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبل بالكلية المراد نقل القيد إليها في سنة حصوله على الثانوية العامة وأن يكون نقل القيد بكلية ليس لها نظير في محافظته وموافقة مجلس الكليتين على نقل القيد.

وأوضح نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الأوراق المطلوبة للتحويل تتضمن صورة من شهادة الثانوية العامة وأصل بيان الحالة من الكلية أو المعهد المحول منه وصورة من شهادة الميلاد وخطاب من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة موجه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وفى سياق آخر، استقبلت جامعة جنوب الوادى  وفد المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، تفقد خلالها مقار إجراء الاختبارات ولجان الاختبارات و غرف الكنترول و متابعة مراحل عملية الاختبارات.

وضم الوفد كلا من الدكتور علاء محمد عبد العاطى يوسف، مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، محمد كامل، طارق إدريس، بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية.


 

جامعه جامعة جنوب الوادي نقل القيد طلبات التحويل الطلاب المقيدين شهادة الثانوية العامة المجلس الاعلى للجامعات قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة 2024| التعليم: احذروا الأخبار الكاذبة وانتظروا بياناتنا الرسمية

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس الاجتماع الأول لفريق عمل مشروع "تواصل"

بمشاركة الأهالي.. استعراض مشروع المخطط الاستراتيجى لمدينة قنا بمسرح قصر الثقافة

ترشيحاتنا

العثور علي جثة القيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر

الخارجية الألمانية تدعو الأطراف المنخرطة في الصراع بالشرق الأوسط لخفض التصعيد

توفير الإمدادات اللازمة.. مدبولي يتابع موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع

أول تعليق أردني على اغتيال هنية .. ماذا قالت؟

اليابان ترفض دعوة إسرائيل لحضور حفل السلام في مدينة ناجازاكي

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنجعل إسرائيل تندم على اغتـ.يال هنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-