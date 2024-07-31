11 أغسطس.. تلقي طلبات التحويل ونقل القيد بين كليات جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن تلقى طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها اعتباراً من يوم الأحد 11 أغسطس حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024م.

وأشار عكاوى، إلى أنه بالنسبة للتحويل بين الكليات المتناظرة "الفرق الأعلى من الإعدادية أو الأولي" يشترط أن يكون الطالب ناجحاً ومنقولا ويكون التحويل مركزياً على مستوى كل جامعة والأولوية وفقا للتقدير الحاصل عليه الطالب ولا تزيد نسبة المحولين عن 20% من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة جنوب الوادى، أن نقل القيد من وإلى الكليات غير المتناظرة يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبل بالكلية المراد نقل القيد إليها في سنة حصوله على الثانوية العامة وأن يكون نقل القيد بكلية ليس لها نظير في محافظته وموافقة مجلس الكليتين على نقل القيد.

وأوضح نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الأوراق المطلوبة للتحويل تتضمن صورة من شهادة الثانوية العامة وأصل بيان الحالة من الكلية أو المعهد المحول منه وصورة من شهادة الميلاد وخطاب من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة موجه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وفى سياق آخر، استقبلت جامعة جنوب الوادى وفد المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، تفقد خلالها مقار إجراء الاختبارات ولجان الاختبارات و غرف الكنترول و متابعة مراحل عملية الاختبارات.

وضم الوفد كلا من الدكتور علاء محمد عبد العاطى يوسف، مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، محمد كامل، طارق إدريس، بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية.





