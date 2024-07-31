بدء تلقي طلبات ذوي الهمم للالتحاق بجامعة جنوب الوادي.. 11 أغسطس

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قواعد وشروط قبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والحاصلين على الثانوية العامة لعام 2024، اعتباراً من يوم الأحد 11 أغسطس حتى يوم الخميس 12 سبتمبر2024 بكليات الآداب والحقوق والتجارة.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه يشترط حصول الطالب المتقدم من ذوى الإعاقة على 50% على الأقل من المجموع الكلى فى شهادة الثانوية العامة، حيث يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة وعن تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين بكليات الآداب والحقوق.

وتابع عكاوى، يتم قبول الطلاب المعاقين اعاقة تمنع عن الحركة إلا بمعاونة الآخرين ولا تمنعهم من تدوين المحاضرات بكلية التجارة مع الالتزام بالنطاق الجغرافي للجامعة.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة تقبل الطلاب المكفوفين من الحاصلين على الثانوية العامة من مدرستي «طه حسين» و«النور والأمل»، الخاصتين للمكفوفين من أبناء محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر والحاصلين على 50% على الأقل من المجموع الكلى فى شهادة الثانوية العامة بكليات الآداب والحقوق.

وأشار الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لفحص الطلاب المكفوفين والمعاقين وتقديم التقارير الطبية بشأنهم.

وأضاف نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، أن الأوراق المطلوبة عند التقديم، صورة من شهادة الثانوية العامة وصورة من شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية وصورتين شخصيتين، فيما سيتم تلقى الطلبات من الطلاب بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بقنا وبفرع الجامعة بالغردقة اعتبارا من يوم الأحد 11 أغسطس حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، وتحديد موعد الكشف الطبى على الطلاب.