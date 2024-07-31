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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل في عام 2024

صدى البلد

يهتم كثير من الأشخاص بالبحث عن كيفية استخراج جواز سفر مميكن 2024 في ظل ما وفرته الدولة من خدمات مميكنة، حيث أتاحت بوابة الإدارة العامة للجوازات والهجرة خدمة استخراج أو تجديد جواز السفر اون لاين، ضمن العديد من الخدمات المتعلقة بالجوازات والهجرة. 

خطوات استخراج جواز سفر مصري 2024

وتتمثل خطوات استخراج جواز سفر مصري 2024، في التالي:

1- زيارة الموقع الرسمي لـ الإدارة العامة للجوازات

2- تسجيل الدخول بإنشاء حسابك الخاص وكتابة البيانات المطلوبة.

3- كتابة الرقم القومى وإرفاق صورة البطاقة الشخصية عبر الموقع.

4- إدخال 4 صور شخصية 4×6 حديثة على خلفية بيضاء.

5- شهادة المؤهل الدراسي.

6- إثبات الموقف من التجنيد خاص بالذكور فقط.

7- صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

8- دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بالجوازات ثم التعرف على ميعاد تسلم جواز السفر.

كما أتاحت الإدارة العامة للجوازات خدمة استخراج جواز سفر مميكن من خلال التوجه إلى قسم الجوازات المحدد حسب محل الإقامة، وكتابة البيانات المطلوبة وسحب نموذج 29 جوازات، وتقديم الأوراق المطلوبة للتأكد من صحتها، ثم دفع الرسوم المقررة، واستلام الإيصال وبعدها يتم استلام جواز السفر.

 

وترتبط مدة استخراج جواز السفر المصري مستعجل، بنوع الطلب المقدم، وهي تكون كالتالي:

1- 48 ساعة في حالة الطلب المستعجل.

2- في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري.

3- أما في حالة الطلب العادي يستغرق ما بين 7: 15 يومًا كحد أقصى لاستلام الجواز.

جواز سفر مميكن 2024

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