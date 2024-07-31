بعثة إيران في الأمم المتحدة: طهران سترد على اغتـ.يال هنية بعمليات خاصة

أكدت بعثة إيران في الأمم المتحدة أن طهران سترد على اغتيال هنية بعمليات خاصة تبعث على الندم، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأعلن متحدث الحكومة الإسرائيلية، أن إيران ستتحمل تبعات أي تصعيد ينتج عن تصرفاتها وأنها ستستخدم كل الوسائل الضرورية لإعادة الأمن إلى الحدود الشمالية.

وأوضح متحدث الحكومة الإسرائيلية أن حزب الله سيتحمل مسئولية التصعيد في المناطق الشمالية وسنعمل على إعادة السكان إلى بيوتهم، وسنعمل على إعادة المحتجزين في غزة دون إعاقة أهداف الحرب، والحرب لا تنتهي حتى تلبية أهدافنا كافة بإعادة جميع المحتجزين وإيقاف التهديدات ضد إسرائيل.