تكنولوجيا وسيارات

سعر تانك 500 موديل 2026 في السعودية

تانك 500 موديل 2026
تانك 500 موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تانك عن طرازها الجديد تانك 500 موديل 2026 في السعودية، وتنتمي 500 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهرت لأول مرة في عام 2021 خلال معرض تشنجدو للسيارات، وصممت لتستوعب ما يصل إلى سبعة ركاب عبر ثلاثة صفوف .

تانك 500 موديل 2026

محرك تانك 500 موديل 2026

تستمد سيارة تانك 500 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي توين تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، بجانب نظام هجين خفيف، وتنتج قوة 348 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.3 ثانية، وبها خزان وقود سعة 80 لتر .

أبعاد تانك 500 موديل 2026

تانك 500 موديل 2026

تأتى سيارة تانك 500 موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4878 مم، وعرض 1934 مم، وارتفاع 1905 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

مواصفات تانك 500 موديل 2026

زودت سيارة تانك 500 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي باللون الأسود، وبها إطار عريض من نفس اللون تتوسطه خطوط قوية تعزز الحضور الجريء للواجهة الأمامية، وبها شريط على الصداد الأمامي وغطاء المحرك، وبها إطار أسود على شكل C يحيط بالمصابيح الخلفية، وبها غطاء أسود للإطار الاحتياطي، وواقٍ علوي على الصداد الخلفي مع لوح زخرفي سفلي أسود، وبها حواف سوداء تحيط بالنوافذ الجانبية.

تانك 500 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة تانك 500 موديل 2026 بها، مقاعد مصنوعة من جلد نابا الطبيعي باللون الأسود، وبها مقعد سائق بتعديل كهربائي في ثماني وضعيات، وبها خاصية الذاكرة ووضعية الترحيب،  وبها مقعد الراكب الأمامي بإمكانية التعديل الكهربائي في ست وضعيات، وبها مقاعد أمامية بنظام تدليك مكون من ثماني نقاط لتوفير راحة إضافية، وبها ميزة التهوية التي تمتد لتشمل صف المقاعد الثاني .

وسائل الأمان بـ تانك 500 موديل 2026

تانك 500 موديل 2026

تحتوي سيارة  تانك 500 موديل 2026 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام كشف المنطقة العمياء (BSD)، ونظام تحذير مغادرة المسار (LDWS)، ونظام الحفاظ على المسار (LKAS)، ومثبت سرعة متكيف مع رادار (ACC)، ومساعدة ذكية على تثبيت السرعة (ICA)، ومساعد الزحام المروري (TJA)، وتحذير فتح الأبواب عند اقتراب المركبات (DOW)، وفتح الأبواب تلقائيًا عند الاصطدام، وقطع تلقائي للوقود في حال وقوع حادث، ونظام التوقف المؤقت (Auto Hold)، وفرامل إلكترونية (EPB) .

أسعار تانك 500 موديل 2026

تانك 500 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تانك 500 موديل 2026 تباع بسعر 177 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تانك 500 موديل 2026 تباع بسعر 212 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تانك 500 موديل 2026 تباع بسعر 216 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تانك 500 موديل 2026 تباع بسعر 222 ألف ريال سعودي .

معرض تشنجدو للسيارات تانك 500 موديل 2026 محرك تانك 500 موديل 2026 مواصفات تانك 500 وسائل الأمان بـ تانك 500 أسعار تانك 500 موديل 2026

