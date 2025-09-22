حجز محاكمة المتهمين في رشوة الري للحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري الكبرى"، وذلك برئاسة المستشار الجليل حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، لجلسة 220 يناير للحكم.

وخلال انعقاد الجلسة تمسك دفاع المتهمين باعترافات موكليهم أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة، في محاولة للحصول على الإعفاء من العقوبة، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

وكان المحامي قد ترافع عن المتهم الأول في القضية، وهو كيل وزارة الري بمحافظة المنوفية، خلال جلسة سابقة عُقدت في 19 يناير الماضي.

وقررت هيئة المحكمة، في ختام الجلسة، حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 20 يناير المقبل.

