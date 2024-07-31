قطر والولايات المتحدة تشددان على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تلقى، اليوم، اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض، خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، على أهمية مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يخفف معاناة الشعب الفلسطيني، ويضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى، ويفتح الباب أمام إمكانية تحقيق استقرار أوسع نطاقا، ويجنب المنطقة تصعيدا أكبر.

وبدوره؛ عبر وزير الخارجية الأمريكي عن شكره لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على الدور الحاسم الذي تلعبه دولة قطر من أجل تحقيق السلام الإقليمي الدائم.